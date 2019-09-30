Российский рынок питьевой воды достиг рекордных объемов продаж

У нас очень серьёзно изношена водопроводная сеть. Отсюда проблемы с чистотой воды, с химическим составом. Население всё больше понимает серьёзность проблемы, начинает всё больше использовать различные системы фильтров. И очень серьёзно растёт такой сегмент, как бутилированная питьевая вода,говорит председатель Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.

Александр Борисов

В Нижнем Тагиле продажа воды питьевой осуществляется несколькими способами. Помимо продажи бутилированной воды в магазинах, работает доставка, а также функционируют киоски и водоматы. В киосках с разливом применяются и автоматическая подача воды, и услуги продавцов.

В 2019-м году компания «Вода-Воз» начала установку водоматов на стенах торговых и жилых помещений, продающих водопроводную воду, которая проходит через модуль фильтрации, разработанный нашими технологами. И благодаря нашей уникальной технологии минерализации мы получаем так называемую правильную воду. Также наша компания занимается доставкой бутилированной воды в офис и на дом,говорит директор компании «Вода-Воз» Юрий Бирючев.

Юрий Бирючев

Поставщик питьевой воды в Нижнем Тагиле — компания «Вода-Воз» — в 2012 году начинал с 20 киосков. Отказ тагильчан от воды из-под крана в пользу бутилированной или разливной воды привел к многократному росту числа точек продаж.

В планах компании установить в Нижнем Тагиле в ближайшем году 250 киосков. На данный момент их порядка 120 штук, включая наших франчайзи. Наша компания постоянно расширяет сеть киосков, чтобы сделать покупку воды в нашем городе более комфортной, в шаговой доступности,рассказывает Юрий Бирючев.

Поставляется в Нижний Тагил вода как из пригорода, так и из других городов. Состав воды у разных поставщиков отличается: кто-то везет воду в том виде, в котором добывает, а кто-то ее ионизирует, обогащает серебром и другими полезными веществами. Таким образом, из обычной продажи на разлив питьевая вода переросла в более сложную продукцию.

Мы поставляем привозную артезианскую воду «Серебряный Садко», которую добывают в Верхней Салде. Собственное производство водоматов позволяет нашей компании постоянно модернизировать киоски и внедрять современные разработки, например, наша вода — с серебром и фуллереном. Благодаря нашим техническим разработкам, покупатели получают безопасную и полезную воду,говорит Юрий Бирючев.

Многие десятилетия россияне применяли различные воды в лечебных целях. «Ессентуки», «Боржоми», «Нарзан» — эти названия на слуху у всех. Но далеко не каждый производитель добывает целебную воду. При этом современные технологии позволяют производителям обогащать питьевую воду различными элементами.

Фуллерен — это природный углерод, обладающий оздоровительными свойствами. Наша вода насыщена им и рекомендована при гастрите, анемии, болезни почек, а также обладает омолаживающим эффектом. Серебро помогает укреплять иммунитет. Также при озонировании воды у нас используются особые технологии, озон превращается в кислород, и мы получаем воду, насыщенную кислородом. Такая вода тоже оказывает положительное воздействие на организм человека, а также финишно обеззараживает воду,объясняет Юрий Бирючев.

По словам директора компании «Вода-Воз», поставляемая вода имеет сбалансированный для организма человека состав веществ, микроэлементов и минералов.

Ассортимент газированных и сладких вод в Нижнем Тагиле представлен в основном неместными производителями — крупными федеральными и мировыми брендами. Однако у тагильских поставщиков в ближайших планах расширение своего производства и выпуск новой продукции.

В ближайшее время наша компания планирует организовать собственное производство бутилированной воды небольшого объема — минеральную лечебную воду, отличие которой будет в том, что концентрация серебра и фуллерена будет значительно выше. Такую воду мы будем рекомендовать употреблять в лечебных целях, например, стакан утром и стакан вечером. Также в перспективе компании дооборудовать наши водоматы дополнительными модулями, которые будут реализовывать газированную воду,делится директор компании «Вода-Воз».

Эксперты рынка питьевой воды отмечают, что за последние годы соотношение стоимости производства в итоговой цене на воду снижается и большую часть средств приходится тратить на логистику и продвижение продукции.

Если в старые времена производство составляло 70%, а 25% — продажи, то сейчас всё наоборот. 25-50% — это производство, а всё остальное — это маркетинг, логистика,говорит совладелец завода «Липецкая Росинка» Сурен Саакян.

Сурен Саакян

В минувшем году в России продажи только бутилированной воды выросли на 16%, в текущем году ожидается рост еще на 10%. Такие темпы роста говорят о высоком спросе, а потребление бутилированной воды каждым россиянином достигло рекордных 42 литров.

Чистой доступной виды в мире становится всё меньше. Потому что масштабы освоения среды обитания, которые часто производятся варварскими методами, приводит к тому, что добывать эту воду и обеспечивать её для населения становится всё сложнее и сложнее,говорит председатель Комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.