«Титановая долина» в Верхней Салде лишилась самого крупного инвестора в регионе

Первый комбинат «Эпаминонд» должен был открыться в 2021 году. Владелиц «СТОД» Александр Ебралидзе собирался создать там 800 рабочих мест производить 300 тыс. кубометров OSB плиты в год. Цена проекта — 10,6 млрд руб. Это самые большие вложения от частного инвестора в экономику Свердловской области за последние пять лет.

Ещё 5 млрд рублей собирался вложить ГК «Талион», которому принадлежит «СТОД» в изготовление клееного бруса. Намерения компании подтверждает то, что она уже вложила 200 млн рублей на проектирование первого предприятия. Однако теперь готова потерять эти деньги.

Причиной тому стали нарушение базовых договоренностей со стороны ОЭЗ и правительства Свердловской области. Основное требование «СТОД» было заготовки своими силами, так как компания не хотела зависеть от поставщика сырья. На момент переговоров правительство региона предложило инвестору 400–500 тыс. кубометров балансовой древесины и технологического сырья. Речь шла о лесозаготовках вблизи «Титановой долины». Однако позже обещанные участки распределили в пользу других предприятий. Позже вопрос был решён с помощью письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.