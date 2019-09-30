В России вновь прогнозируют рост цен на молочную продукцию
Сегодня, 09:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молочная продукция в России может подорожать в ноябре на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.
Повышение цен связано с последним этапом введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Помимо действующего нововведения по маркировке в России вводится еще одна система защиты от фальсификата. Однако это влечет за собой дополнительные расходы для производителей, что скажется на конечных ценах на прилавках магазинов.
В Россельхознадзоре при этом отмечают, что предыдущие два этапа не сказались на росте цен продукции, а наоборот, привели к снижению себестоимости производства товаров.
Напомним, эксперимент по маркировке молочной продукции стартовал 15 июля. После этого СМИ сообщали, что в некоторых регионах страны выросли цены на соответствующие товары.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей