В России вновь прогнозируют рост цен на молочную продукцию

Повышение цен связано с последним этапом введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Помимо действующего нововведения по маркировке в России вводится еще одна система защиты от фальсификата. Однако это влечет за собой дополнительные расходы для производителей, что скажется на конечных ценах на прилавках магазинов.

В Россельхознадзоре при этом отмечают, что предыдущие два этапа не сказались на росте цен продукции, а наоборот, привели к снижению себестоимости производства товаров.