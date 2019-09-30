Владимир Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Сегодня, 10:05ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым ряд граждан освобождаются от уплаты НДФЛ, сообщает РИА Новости.
От уплаты НДФЛ, согласно документу, освобождаются аспиранты и студенты, получающие помощь от образовательных учреждений, а также граждане, пострадавшие от ЧС. Налогом не облагаются четыре тысячи рублей в год. В силу закон вступает с 1 января следующего года.
Сейчас налогом не облагаются стипендии студентов. Новый закон, как ранее подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, устранит правовую несправедливость в отношении тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся.
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