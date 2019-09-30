Владимир Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

От уплаты НДФЛ, согласно документу, освобождаются аспиранты и студенты, получающие помощь от образовательных учреждений, а также граждане, пострадавшие от ЧС. Налогом не облагаются четыре тысячи рублей в год. В силу закон вступает с 1 января следующего года.