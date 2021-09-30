Эксперты: Доля «Коулстара» в добыче антрацита оценивается в 20-30%

«Коулстар» в ближайшие 10 лет инвестирует в развитие новосибирского разреза «Богатырь» 60 млрд рублей. Компания «Разрез Богатырь» намерена запустить добычу древнейшего из ископаемых углей — антрацита — до 2023 года.

Добыча данного вида угля потребует вложения 1,2 млрд рублей, как пишет atas.info. В компании пояснили, что после достижения проектной мощности на обогатительной фабрике ежегодно будет производиться 10 млн тонн антрацита. Полученный уголь будут перевозить в морской порт Приморского края, где другая «дочка» «Коулстара» будет заниматься строительством. «Коулстар» и РЖД возьмут на себя строительство дополнительных железнодорожных путей и погрузочных станций. Это необходимо для более удобных и масштабных перевозок угля из Новосибирской области в Приморский край. Данный проект потребует 8,4 млрд рублей. По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Ильи Макарова, благодаря портовому проекту удастся избежать «узких мест» при перевалке угля. Предварительно, доля «Коулстара» будет достигать 20 — 30% от экспорта антрацита в России. Через два года планируется начать разработку участка «Богатырь» в границах перво­очередной отработки. Рядом с разрезом находятся собственные погрузочные комплексы, с которых будет происходить отгрузка угля. В ближайшем времени комплексы будут соединены с железнодорожными путями. Недалеко от участка будет построена обогатительная фабрика, в которой предусмотрены склад готовой продукции, административные и технические здания. По мнению экспертов, разрез станет источником пополнения федерального бюджета на сумму до 12,1 млрд рублей ежегодно. Кроме того, его отчисления в областной и муниципальный бюджеты составят 8,1 млрд рублей и 47,7 млн рублей соответственно. Летом этого года состоялся аукцион на разработку «Богатыря», на котором было обозначено несколько ключевых условий. Так, победившая компания должна возвести не менее пяти крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля. В соответствии с данным условием «Коулстар» и судостроительный завод «Звезда» подписали договор о производстве пяти балкерных судов класса «Панамакс». Готовые объекты смогут перевозить уголь, а также использоваться другими участниками отрасли. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что на мировом уровне объем рынка антрацита исчисляется 120 млн тонн в год, при этом спрос постоянно растет.

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