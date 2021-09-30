Обновлено 1088 домов: в Фонде капремонта подвели итоги и рассказали о тарифах

Целевые показатели по капитальному ремонту домов в Свердловской области на конец сентября 2021 года превысили 80%. Всего в текущем году программа капитального ремонта охватила 1088 домов. Также в 2022 году ожидаются нововведения в отношении платы за капремонт.

С начала года были отремонтированы 414 крыш, обновлено 466 фасадов и 187 подвальных помещений в рамках капитального ремонта. Также в 240 домах выполнен ремонт систем электроснабжения, в 317 — систем водоснабжения, в 228 домах заменено горячее водоснабжение и в 335 домах — водоотведение. Еще в 311 домах была заменена система теплоснабжения, сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов. Он отметил, что в домах Екатеринбурга и области помимо строительных работ, осуществляется обновление лифтов. В общей сложности в 2021 году планируется заменить 889 лифтов. При этом в эксплуатацию уже запустили 645. Еще 54 лифта уже готовы, но ожидается приемка инспекторами Ростехнадзора. После вынесения положительного решения лифты будут запущены в эксплуатацию. По словам Суханова, финансирование работ осуществляется посредством использования денег из «общего котла» на условиях трехлетней рассрочки. Фото: Илья Колесов Суханов подчеркнул, что в текущем году проведение капремонтов было осложнено увеличением стоимости строительных материалов. Это привело к тому, что затраты стали больше, чем сметная стоимость контрактов. Чтобы не допустить снижение объемов работ и банкротство организаций, Свердловская область и ряд других регионов выступили с инициативой о принятии поправок в федеральное постановление, позволяющих компенсировать возникающую разницу в цене. До конца сентября ожидаем принятие соответствующих изменений, пояснил гендиректор. Второй причиной стало отсутствие доступа к инженерным коммуникациям у собственников некоторых домов. Из-за этого по согласованию с администрацией муниципалитета дом либо исключается из договора на ремонт, либо работы переносятся на более поздний период. Поэтому мы просим жителей домов активно участвовать в процессе капитального ремонта, не создавать строительным бригадам препятствий для выполнения ремонта в своем доме и позволить подрядчикам в полном объёме выполнить предусмотренные работы по всем помещениям, пояснил руководитель Фонда. Также ожидается, что в 2022 году вступят в силу нововведения, касающиеся оплаты за капитальный ремонт. В частности, теперь тариф будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Таким образом, с 1 января 2022 года действующий тариф в 10,11 рубля будет проиндексирован на 4% и составит 10,51 рубля за каждый квадратный метр жилого помещения. Фото: Илья Колесов Отмечается, что минимальный взнос на капремонт пересматривается ежегодно не позднее 1 октября. Это позволяет запланировать работы, а также своевременно оплатить их выполнение подрядчикам. Кроме того, размеры областного стандарта стоимости ЖКХ, который применяется при расчете субсидий, будут пересмотрены. По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, воспользоваться поддержкой смогут все малообеспеченные семьи, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, если доля расходов на услуги ЖКХ в общей сложности превышает 12%. Для остальных жителей региона эта сумма составляет 22%.

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