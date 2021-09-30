Выручка резидентов «Химпарка «Тагил» в 2020 году составила 9,5 млрд рублей

Одной из задач Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области является поддержка при создании и развитии инфраструктуры индустриальных парков. В отношении частных индустриальных парков основной акцент сделан на содействие в продвижении и привлечении резидентов. Примером может стать «Химический парк Тагил».

Благодаря международной выставке «ИННОПРОМ» была достигнута договоренность по подписанию соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и управляющей компанией «Химический парк Тагил» в целях привлечения российских и зарубежных инвесторов, потенциальных резидентов индустриального парка, а также взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам получения государственных мер поддержек резидентами. Основным преимуществом Химпарка для резидентов является возможность создать собственное химическое производство в максимально короткий срок и сократить первичные инвестиции в проект. На территории более 108 га резидентам предлагаются оснащенные необходимыми коммуникациями земельные участки со зданиями и без. Все площадки расчищены под застройку и имеют подъездные пути. Также у большинства площадок есть возможности расширения. Большинство вспомогательных процессов резидентов Химпарк берет на себя: содержание инфраструктуры, пожарная безопасность, обеспечение энергоресурсами, биологические очистные сооружения, медицинские услуги и услуги спортивного комплекса. Все это обеспечивается управляющей компанией индустриального парка. В итоге основными задачами резидентов будут являться исследования и разработки, маркетинг, производство и продажа готовой продукции. На территории Химпарка есть вся инфраструктура, необходимая для производства: водоснабжение, электроэнергия, азот, пар. Кроме того, есть множество вспомогательных функций. Например, въезд осуществляется через весовой контроль. И нам не нужно было самостоятельно его устанавливать, все предоставляет Химпарк. Есть подъездные ж/д пути, и нам оказывают услуги по отгрузке нашей продукции и по приему сырьярассказал TagilCity.ru директор «Уралхимпласт-Амдор» Михаил Бедрик. Фото: сайт «Химического парка «Тагил» На этапе создания индустриального парка в рамках государственного и частного партнерства были построены и введены в эксплуатацию биологические очистные сооружения производственной мощностью 15000 куб.м/сутки. Вклад в развитие и работу Химпарка вносят и сами резиденты. Наша компания основана в 2019 году и с первых шагов обосновалась на территории Химпарка. Занимаемся изготовлением металлических конструкций для линий электропередач, а также подстанций. Не так давно производили работы по ремонту конструкций на БОС (биологические очистные сооружения), тем самым внесли свой вклад в бесперебойную работу данного объекта,рассказал директор ООО «Энергетическая платформа» Алексей Тулупов. Фото: сайт «Химического парка «Тагил» Развитие площадки и привлечение новых резидентов осуществляется в том числе при поддержке органов государственной власти. Управляющая компания «Химический парк Тагил» аккредитована Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 04 августа 2015 г. № 794 к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков. Это позволяет привлекать федеральные и региональные меры государственной поддержки. Управляющая компания индустриального парка может привлекать средства областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат на создание, модернизацию или реконструкцию объектов коммунальной, технологической и транспортной инфраструктуры. А также зданий, строений и сооружений, предназначенных для резидентов индустриального парка. Субсидии предоставляются управляющим компаниям в объеме, не превышающем суммы будущих налоговых отчислений резидентов индустриального парка в федеральный бюджет в течение пяти лет с года предоставления субсидии с возможностью продления до 15 лет. Важно, что реализация инвестиционных проектов, модернизация и сопровождение уже действующих на территории парка производств предоставляет возможность выполнения этих работ местным подрядным организациям, что позволяет повысить доходный потенциал муниципального образования город Нижний Тагил и Свердловской области. Для инвесторов, реализующих на территории Свердловской области инвестиционные проекты, действуют десятки институтов государственной поддержки. С большинством из них у нас заключены соглашения, наши специалисты постоянно проходят обучение по новым и действующим инструментам поддержки. Все это позволяет нам оперативно предлагать наиболее подходящие варианты помощи инвесторам и оказывать содействие в оформлении документов инициаторам проектов, рассказал генеральный директор Агентства Михаил Васильев. Фото: сайт «Химического парка «Тагил» Региональное правительство предоставляет поддержку, которой также могут воспользоваться и резиденты «Химического парка Тагил». Агентство является специализированной организацией по работе с инвесторами по принципу «одного окна». В настоящее время правительством региона и Агентством резидентам парка предлагаются новые варианты инструментов государственной поддержки. Например, заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Подобные меры позволят бизнесу возместить расходы на создание и/или модернизацию инфраструктуры, а также обеспечат включение в реестр региональных инвестиционных проектов, дающее право применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций. На сегодняшний на территории «Химпарка «Тагил» деятельность осуществляют 11 резидентов: «Уралхимпласт» — производство синтетических смол и пластмасс;

«Уралхимпласт-Амдор» — производство адгезионных добавок, эмульгаторов, латексов;

«Уральский завод пластификаторов» — производство пластификаторов;

«Энергетическая платформа» — металлоконструкции и буровое оборудование;

«Уралхимпласт — Huttenes-Albertus» — производство литейных смол;

«УралМетанолГрупп» — проект строительства завода по производству метанола;

«Экотехнологии-2005» — экологические услуги, утилизация отходов;

«Центр профилактической медицины-УХП» — медицинские услуги;

«Промстеклоцентр» — производство калиевого и натриевого жидкого стекла, кремнезоля и силикат-глыбы;

«Меркурий» — металлообработка;

металлообработка; ИП Дорошенко А.Н. — сбор и переработка отходов. Для моногорода Нижний Тагил и Свердловской области «Химпарк Тагил» это, прежде всего, рабочие места. По состоянию на 1 января 2021 года резидентами парка создано 1430 рабочих мест и произведены инвестиции в развитие производств более 3 млрд рублей. По итогам 2020 года, выручка резидентов составила 9,5 млрд рублей, объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет — 1,1 млрд. рублей.

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