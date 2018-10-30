20 тарифных решений РЭК Свердловской области были отменены решением ФАС
Сегодня, 07:30ЭкономикаФото: Официальный сайт РЭК Свердловской области/ rek.midural.ru
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Федеральная антимонопольная служба России в ходе проверки определила, что Региональная энергетическая комиссия установила 20 тарифных решений в нарушении правил расчёта тарифов на коммунальные услуги. Эти решения в последующем были отменены.
В результате проверки со стороны ФАС было установлено, что РЭК Свердловской области за период с 2016 по 2018 года не отразила в документах анализ экономической обоснованности принятых расходов по всем статьям затрат при установлении тарифов.
Нарушения специалисты выявили в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого ФАС выявила экономически необоснованные расходы, сообщает «Интерфакс Россия».
Антимонопольная служба отменила установленные с нарушениями тарифы и потребовала установить тарифные решения в соответствии с действующим законодательством.
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