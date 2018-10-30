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20 тарифных решений РЭК Свердловской области были отменены решением ФАС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2018 09 12 1

20 тарифных решений РЭК Свердловской области были отменены решением ФАС

Сегодня, 07:30ЭкономикаФото: Официальный сайт РЭК Свердловской области/ rek.midural.ru
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