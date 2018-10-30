Бюджет Свердловской области увеличен на 7,6 миллиарда рублей
Сегодня, 20:48ЭкономикаФото: pixabay.com
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Прогноз доходов, которые поступят в бюджет Свердловской области, увеличен в четвертый раз. Депутаты регионального ЗакСо одобрили увеличение прогноза на 7,6 млрд рублей.
Согласно новым данным, доходы в бюджет увеличатся и составят 237 млрд, что на 7,6 млрд больше.
Кроме того, на 7,6 млрд рублей возможно увеличение расходов казны, которые составляют 246 млрд.
Расходы казны включат в себя ремонт школ в уральской столице и в Нижнем Тагиле, строительство катка в Кушве, а также переселение свердловчан из аварийного жилья. Увеличится финансирование здравоохранения и содержания региональных автотрасс, сообщает «ЕТВ».
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