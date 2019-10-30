На Урале в «Титановой долине» начала действовать свободная таможенная зона
Сегодня, 20:44ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 25 октября на территории второй площадки особой экономической зоны «Титановая долина» — «Уктус» работает свободная таможенная зона, пишет Интерфакс-Урал.
Временный пункт организован на территории участка якорного резидента — «Уральского завода гражданской авиации». Кроме того, идет строительство единой таможенной инфраструктуры. Его завершение запланировано на 2020 год.
До этого таможенный пост располагался на первой площадке «Титановой долины» в Салде.
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