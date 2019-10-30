Рядом с Екатеринбургом продают территорию бывшего детского лагеря

Также, по словам хозяина участка, существует готовая концепция бизнес-плана под стабильный доходный бизнес, который будет приносить не менее пяти миллионов рублей каждый месяц.

Нет проблемы с сетями, так как это бывший пионерский лагерь. Асфальтированное шоссе (Екатеринбург — Серов) буквально в 100 метрах от въездных ворот,говорится в объявлении.