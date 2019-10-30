Рядом с Екатеринбургом продают территорию бывшего детского лагеря
Сегодня, 18:42ЭкономикаФото: Е1.ru
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Под Екатеринбургом на месте бывшего пионерлагеря продаётся участок площадью 12,8 гектара. Владелец утверждает в объявлении, что место хорошо подойдёт под базу отдыха или коттеджный поселок, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Также, по словам хозяина участка, существует готовая концепция бизнес-плана под стабильный доходный бизнес, который будет приносить не менее пяти миллионов рублей каждый месяц.
Нет проблемы с сетями, так как это бывший пионерский лагерь. Асфальтированное шоссе (Екатеринбург — Серов) буквально в 100 метрах от въездных ворот,говорится в объявлении.
Цена участка — 49 999 000 рублей. Согласно кадастровой карте, территория находится в категории «земли особо охраняемых территорий и объектов». На участке разрешено возводить объекты индивидуальной жилой застройки.
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