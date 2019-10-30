Свердловским городам урезали финансирование из-за Универсиады
Сегодня, 14:42ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Региональный Минфин сообщил главам муниципалитетов Свердловской области, что бюджет, определенный на 2020 год на согласительных комиссиях, будет урезан, пишет Ура.ру.
По сообщению глав нескольких муниципалитетов области, на 15% урезаны «незащищенные» части проектов на 2020 год. Сокращение финансирования коснулось реализации некоторых строительных проектов, а также расходов на содержание органов местного самоуправления.
Сэкономленные свердловским правительством денежные средства пойдут на подготовку к Унивесиаде-2023, которая, по предварительным подсчетам, обойдет в 40 миллиардов рублей.
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