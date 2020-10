На УВЗ придумали как поддержать сферу вагоностроения

УВЗ предложил ввести новые меры поддержки в сфере вагоностроения. С инициативой выступил на заседании рабочей группы заместитель главы Минпромторга Александр Морозов.

С 1 июля 2021 УВЗ предлагает ограничить допуск на сеть новых вагонов на тележках старых конструкций для того, чтобы новая техника выпускалась на тележках улучшенной конструкции. Имеются ввиду тележки 18—100, а также их аналоги. Кроме того, УВЗ хочет ограничить хранение неисправного и некомплектного парка на железнодорожных путях. Это поможет удалить с линии около 60 тысяч вагонов. Также инициаторы просят сохранить на порожний пробег для инновационных вагонов льготные тарифы. До 2030 года этот комплекс мер принесет УВЗ около 300 млрд рублей дополнительных доходов. При этом завод будет обеспечен заказами на уровне 40—45 тысяч вагонов в год, хотя прогнозировали 20—25 тысяч. Напомним, правительство РФ поможет УВЗ реструктурировать кредиты, которые предприятие взяло в ВТБ в 2016 и 2017 годах. Правительство РФ поможет УВЗ в Нижнем Тагиле реструктурировать долги

