Тагильские теплосети потратят на охрану 25 миллионов рублей

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектный и пропускной режим, круглосуточную охрану объектов, безопасность сотрудников и посетителей, охрану имущества заказчика и общественный порядок. Также должен быть обеспечен контроль за соблюдением пожарной безопасности работников и посетителей, находящихся на объектах, антитеррористическая защищенность.
В общей сложности исполнителю предстоит охранять шесть объектов:
Отмечается, что передача выполнения охранных услуг сторонним организациям запрещается.
Договор начинает действовать с 30 ноября 2020 года по 31декабря 2022 года.
Начальная стоимость контракта составляет 25,2 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 ноября.
Напомним, в декабре 2018 года МУП «НТТС» уже искало подрядчика на предоставление охранных услуг. Тогда контракт обошелся в 14 миллионов рублей.