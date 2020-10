Тагильские теплосети потратят на охрану 25 миллионов рублей

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» объявило конкурс по поиску подрядчика на предоставление услуг охраны на территории шести объектов, в том числе котельных и базы отдыха «Лесная».

Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить внутриобъектный и пропускной режим, круглосуточную охрану объектов, безопасность сотрудников и посетителей, охрану имущества заказчика и общественный порядок. Также должен быть обеспечен контроль за соблюдением пожарной безопасности работников и посетителей, находящихся на объектах, антитеррористическая защищенность. В общей сложности исполнителю предстоит охранять шесть объектов: Котельная на ГГМ на Черноисточинском шоссе, 72б; Котельная на ВМЗ на улице Максима Горького, 1, строение 8; Котельная в поселке Старатель на улице Дунайская, 8; Административно-бытовой корпус НТ МУП «НТТС» на улице Черных, 16 и окружающая его территория; Территория электроучастка на Кушвинском тракте, 19; База отдыха «Лесная» в районе горы «Паленая». Отмечается, что передача выполнения охранных услуг сторонним организациям запрещается. Договор начинает действовать с 30 ноября 2020 года по 31декабря 2022 года. Начальная стоимость контракта составляет 25,2 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 ноября. Напомним, в декабре 2018 года МУП «НТТС» уже искало подрядчика на предоставление охранных услуг. Тогда контракт обошелся в 14 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле за 5,5 миллиона рублей заменят оборудование котельной

