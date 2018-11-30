Инвестиции в перевозки зерна и леса способствуют развитию экспорта в России

В России в настоящее время имеется огромный потенциал по развитию экспорта зерна и леса, считает совладелец группы компаний «РТК» Константин Синцов. Экспорт зерна увеличился с 2008 года на 400%, а на модернизацию и обновление производств лесного комплекса направлены 800 млрд рублей за прошедшие 10 лет.

Синцов рассказал, что за прошедшие 10 лет количество вагонов зерновозов увеличилось от 300 до десятков тысяч. За счет роста урожая развивается портовая инфраструктура. Планируется, что к 2023 году проектные мощности по перевалке зерна в портах АЧБ составят 71 млн тонн в год, что в 1,6 раза больше нынешнего показателя.

По мнению совладельца группы компаний «РТК», рост экспорта требует увеличений инвестиций в железнодорожную инфраструктуру для того, чтобы перевозка зерна и леса стала высокотехнологичной и современной.

Одним из путей инвестиционного роста Синцов называет создание зерновых экспрессов. В ноябре 2018 года РЖД совместно с «Русагротранс» запустила первые зерновые экспрессы из Сибири в направлении портов юга и северо-запада, в текущем сезоне были отправлены 20 таких поездов.

Такая же ситуация с перевозкой леса, в 2018 году количество отправок лесных грузов увеличилось в 6 раз по сравнению с 2015 годом.

Синцов считает, что предприятия, осуществляющие инвестиции в развитие региональных станций, развитие элеваторов и подъездных путей лесозаготовительных предприятий, становятся крупнейшими на региональном рынке.

За 10 лет управления парком мы накопили макро данные, позволяющие начать реализовывать продукты по оптимизации управления вагонами, в том числе, разработанные с использованием технологии компьютерного обучения. Конечно, пока мы в самом начале этого пути, но у нас уже есть работающее решение, которое пока мы используем сами, но в скором времени готовы будем предлагать рынку, рассказал совладелец компании «РТК».

Константин Синцов уверен, что развивающийся российский рынок зерна привлечет крупных инвесторов, и это позволит увеличить объемы экспорта.

Зерно станет полноценным биржевым товаром, что позволит начать торговать обезличенными партиями и фьючерсом на российскую пшеницу, сообщает Синцов.

Компнаия «РТК» совместно с Московской биржей разработали технологию по «клик-перевозке». Теперь, чтобы купить партию зерна, будет достаточно совершить сделку на специальной платформе, все остальные действия будет выполнять система. Разработчики проекта считают, что уберизация позволит передать рынок крупным игрокам-агрегаторам.