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Инвестиции в перевозки зерна и леса способствуют развитию экспорта в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Food einkorn wheat nature grain einkorn field 586749

Инвестиции в перевозки зерна и леса способствуют развитию экспорта в России

Сегодня, 14:01ЭкономикаФото: maxpixel.net
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