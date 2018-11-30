Поддержка атомных городов: Заречный, Новоуральск и Лесной разделят 450 млн рублей
Сегодня, 11:19ЭкономикаФото: maxpixel.net
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Из бюджета Свердловской области в 2019 году будут выделены 450 млн рублей на развитие инфраструктуры атомных городов: Новоуральска, Заречного и Лесного.
Атомные города Свердловской области Новоуральск, Заречный и Лесной получат 450 млн рублей на развитие инфраструктуры в 2019 году. Данные средства будут разделены между муниципалитетами и направлены на строительство спортивных объектов и обустройство территорий. Постановление о поддержке атомных городов региона подписал губернатор Евгений Куйвашев 29 ноября.
Финансирование выделяется в рамках соглашения между областным правительством и ГК «Росатом», по которому корпорация направляет дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона, а из областного бюджета выделяются ассигнования на развитие Новоуральска, Заречного и Лесного, информирует «Правда УрФО».
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