Поддержка атомных городов: Заречный, Новоуральск и Лесной разделят 450 млн рублей

Атомные города Свердловской области Новоуральск, Заречный и Лесной получат 450 млн рублей на развитие инфраструктуры в 2019 году. Данные средства будут разделены между муниципалитетами и направлены на строительство спортивных объектов и обустройство территорий. Постановление о поддержке атомных городов региона подписал губернатор Евгений Куйвашев 29 ноября.