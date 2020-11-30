«Новые известия»: Дрова и уголь. Газпром не торопится газифицировать Россию

Ближе к зиме необходимость в газе многократно возросла. Энергоноситель начал проходить по «Турецкому потоку», а цена взлетела до 180 долларов за 1000 кубических метров. Что почти в 2,5 раза превзошло летние расценки. На текущий момент курс скорректировался и упал на 15%, но даже в этом случае цена близится к прошлогодней. Благодаря этому снизились темпы падения выручки Газпрома. За первые два квартала оно составило 1,88 триллиона рублей, а в третьем — 900 миллионов рублей.