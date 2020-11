«Новые известия»: Дрова и уголь. Газпром не торопится газифицировать Россию

Газпром презентовал сообщение для прессы с прогнозом по проведению газа в субъекты РФ. Коротко: печки разбирать пока не стоит, но заплатить всё равно придется.

С 2016 года Газпром создал почти 10 тысяч километров газопроводов, обеспечил энергоносителем 1358 населенных пунктов. К Новому году средний уровень обеспеченности газопроводами регионов возрастет до 71,4%, что на 5,2% выше, чем в 2016 году. Однако, инвестиции в отрасль на внутреннем рынке значительно уступают вложениям за рубежом. Согласно пресс-релизу, за ближайшие пять лет уровень газификации достигнет 74,7%. Налицо замедление темпов. Кроме того, добавляется оговорка, что такой рост возможен в идеальных условиях и не гарантирован. Такими темпами выглядит сомнительной реализация июньского указа Владимира Путина, согласно которому к 2030 году обеспеченность газовым топливом в России должна быть не менее 83%. Это при том, что финансирование будет значительно выше. Речь идёт об увеличении денежных вливаний в несколько раз. Экс-министр энергетики Александр Новак называл сумму газификации страны в 1,915 триллиона рублей. Сам Газпром выразил готовность выделить чуть более 50% от необходимых средств, остальное различными способами выделялось государством. Кому-то газ дает возможность выжить, а кому-то нажиться. Не так давно в Министерстве энергетики появился новый министр. Им стал Николай Шульгинов. Так совпало, что минэнерго сразу сообщило об отсутствии необходимого триллиона рублей. Еще одно совпадение — через два дня после заявления о невозможности изыскать финансы, «национальное достояние» публикует пресс-релиз, в котором темпы роста не соответствуют указу президента. Пару месяцев назад можно было заявить о плачевном состоянии Газпрома из-за убытков за первые девять месяцев 2020 года. За этот период корпорация получила убыток в 591 миллиард рублей. В начале года цены на газовое топливо снизились вместе с котировками нефти. Далее начался всеобщий карантин, при котором Турция начала использование азербайджанского газа. Ближе к зиме необходимость в газе многократно возросла. Энергоноситель начал проходить по «Турецкому потоку», а цена взлетела до 180 долларов за 1000 кубических метров. Что почти в 2,5 раза превзошло летние расценки. На текущий момент курс скорректировался и упал на 15%, но даже в этом случае цена близится к прошлогодней. Благодаря этому снизились темпы падения выручки Газпрома. За первые два квартала оно составило 1,88 триллиона рублей, а в третьем — 900 миллионов рублей. Несмотря на выправляющуюся обстановку с доходами, Алексей Миллер не спешит вливать средства в развитие Российской Федерации, уделяя больше вниманию вещам, напоминающим информационный шантаж. Даже если и не в полном размере, но финансирования от Минэнэрго он добьется. Ведь Новак не стал пенсионером, он стал ответственным за ТЭК. Обещания придется выполнить. Уровень газификации заранее определен и едва ли увеличится. Поэтому уголь, дрова и мазут еще надолго станут частью жизни для многих уголков России.

