Киев обнародовал предварительный список санкционных продуктов из России

Как следует из сообщения на сайте МЭРТ Украины, министерство предлагает со 2 января ввести для российских товаров ставки ввозной пошлины режима наибольшего благоприятствования, а с 10 января запретить ввоз некоторой продукции. На сайте МЭРТ также размещен список российских товаров, которые предлагается запретить. Ограничение коснется хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, шоколадных конфет, мяса, рыбы, кофе, чая черного, продуктов детского питания, сигарет с фильтром, пива, водки и ряда других товаров.

В целях защиты экономических интересов и безопасности Украины, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства, вызванных действиями «государства-агрессора» — Российской Федерации, ограничивающих реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, принимая во внимания существенное нарушение Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года отметило министерство.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий правительству вводить экономические санкции против России в ответ на продуктовое эмбарго. Он был принят Радой 24 декабря. Документ позволяет правительству Украины «в случае дискриминационных или недружественных действий со стороны государства, признанного Верховной радой «страной-агрессором», вводить дополнительные ответные меры: в частности, отменить тарифные льготы либо тарифные преференции.