Объем просроченной задолженности по ипотеке в России в 2015 году увеличился на 58%

Так, рост количества просроченных ипотечных кредитов в России составлял порядка 4%: с 84 до 90 000 кредитов, сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). В 2014 году это количество выросло на 43%. В декабре 2015 года доля кредитов с просроченными платежами составляла около 3,4% от общего ипотечного портфеля банков. Но по причине ослабления курса рубля объемы просроченной задолженности по ипотеке увеличились на 58% - с 83 до 132 млрд рублей. В 2014 году этот показатель вырос на 14%, а в настоящее время доля просроченной задолженности составляет порядка 4,12% от общего объема ссудного долга по ипотеке.