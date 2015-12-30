Полтысячи жителей Свердловской области остались без работы перед Новым годом

По данным УрБК, в Свердловской области до Нового года без работы останутся 457 человек.

СМИ говорят о больших сокращениях в Верхнем Тагиле, Первоуральске и Артемовском. Сокращения коснулись работников разных сфер экономики Свердловской области. В том числе: розничной торговли, лесной промышленности, горнодобывающих и энергетических предприятий, а также медиков.

Примечательно, что на прошлой неделе во время встречи с мэрами городов Свердловской области губернатор оценил ситуацию на рынке труда как стабильную.

Так или иначе, но по статистике Свердловскстата, в начале декабря безработными в Свердловской области были 150 тысяч человек. Что на 0,6% больше, чем в августе.

TagilCity.ru напоминает о том, что это официальные данные. То сколько в Нижнем Тагиле и других городах было сокращено и уволено людей, трудоустроенных неофициально, – не поддаётся подсчёту.

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