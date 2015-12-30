Полтысячи жителей Свердловской области остались без работы перед Новым годом
Только по официальным данным перед Новым годом полтысячи жителей Свердловской области останутся без работы.
По данным УрБК, в Свердловской области до Нового года без работы останутся 457 человек.
СМИ говорят о больших сокращениях в Верхнем Тагиле, Первоуральске и Артемовском. Сокращения коснулись работников разных сфер экономики Свердловской области. В том числе: розничной торговли, лесной промышленности, горнодобывающих и энергетических предприятий, а также медиков.
Примечательно, что на прошлой неделе во время встречи с мэрами городов Свердловской области губернатор оценил ситуацию на рынке труда как стабильную.
Так или иначе, но по статистике Свердловскстата, в начале декабря безработными в Свердловской области были 150 тысяч человек. Что на 0,6% больше, чем в августе.
TagilCity.ru напоминает о том, что это официальные данные. То сколько в Нижнем Тагиле и других городах было сокращено и уволено людей, трудоустроенных неофициально, – не поддаётся подсчёту.
Если сейчас, когда все заняты покупкой подарков для близких и ингредиентов для праздничного стола, вы вынуждены искать работу, рассылая резюме по различным организациям, изучите вакансии в Нижнем Тагиле на TagilCity.ru. Возможно, именно там вы найдете то, что нужно.
Надо отметить, что порой не редки случаи, когда работники сами не желают работать на том или ином предприятии. Одна из причин - подозрение на нарушение предприятием условий труда подчиненных. Для разрешения спорных ситуаций существуют организации, проводящие проверку условий труда работников. Подробнее об одной из них читайте на http://sibexpert-nsk.ru/spetsialnaya-otsenka-usloviy-truda-sout-novosibirsk.html.