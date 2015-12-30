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После праздников нижнетагильские МФЦ будут работать по новому графику
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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После праздников нижнетагильские МФЦ будут работать по новому графику

30 декабря 2015, 17:55ЭкономикаДенис Таратонов
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