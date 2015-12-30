После праздников нижнетагильские МФЦ будут работать по новому графику

В этом году правительство РФ постановило, что МФЦ в городах, численность населения которых выше 25 тысяч человек, должны работать по 6 дней в неделю. Причем в один из этих дней рабочий процесс должен продолжаться 10 часов и длиться до 20:00. В течение 2015 года администрация МФЦ меняла график работы филиалов в разных городах, стараясь подобрать наиболее удобное жителям время. Недавно был оглашён окончательный график.

В Нижнем Тагиле работают три филиала МФЦ. В 2016 году они будут придерживаться следующего режима работы:

МФЦ Ленинского района, расположенный по адресу: Космонавтов, 45 — будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00.

МФЦ Тагилстроевского района, находящийся по адресу: Металлургов, 46Б — будет работать в будние дни с 9:00 до 20:00. В субботу он будет открыт с 9:00 до 15:00. В воскресенье — выходной.

МФЦ Дзержинского района на проспекте Вагоностроителей, 64 работает в прежнем режиме: понедельник-суббота с 8:00 до 20:00. Воскресенье — выходной.

Завтра, 31 декабря, во всех филиалах МФЦ рабочий день заканчивается в 12 часов дня.

В период новогодних каникул многофункциональные центры Нижнего Тагила работать не будут. Свои двери они откроют 9 января.

9 и 10 января МФЦ Ленинского района будет работать по сокращённому графику: с 8:00 до 16:00. Центры Тагилстроевского и Дзержинского районов будут работать без изменений согласно своему графику.