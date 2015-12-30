Стоимость квартир в Екатеринбурге достигла десятилетнего минимума

При этом количество объектов, выставляемых на продажу, остается на самом высоком за всю историю функционирования рынка уровне.

Самые большие корректировки произошли с недвижимостью во втором и третьем поясах. В центре средняя стоимость на вторичку практически осталась на прошлогоднем уровне и составляет 97 тыс. 644 рублей за метр, тогда как в декабре прошлого года средняя цена составляла 97 тыс. 729 рублей.