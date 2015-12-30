Стоимость квартир в Екатеринбурге достигла десятилетнего минимума
30 декабря 2015, 11:55ЭкономикаMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным «Уральской палаты недвижимости» цена за метр в конце декабря прошлого года составляла 75 тыс. 971 рублей, а к концу текущего года она снизилась до 70 тыс. 756 рублей за квадрат, передаёт ros.biz.
Сюжеты: Екатеринбург
При этом количество объектов, выставляемых на продажу, остается на самом высоком за всю историю функционирования рынка уровне.
Самые большие корректировки произошли с недвижимостью во втором и третьем поясах. В центре средняя стоимость на вторичку практически осталась на прошлогоднем уровне и составляет 97 тыс. 644 рублей за метр, тогда как в декабре прошлого года средняя цена составляла 97 тыс. 729 рублей.
Объем предложения за последний год повысился почти в полтора раза. Сегодня в Базе данных УПН представлено 11,2 тыс. квартир и почти 2 тыс. комнат в коммуналках. Количество сделок остается невысоким, и сроки экспозиции составляют 4,5- 5,5 месяцев и более.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей