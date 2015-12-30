ЦБ РФ с 2016 года поменяет изображение на монетах: на них появится герб России
30 декабря 2015, 14:05ЭкономикаMaurice
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С 2016 года ЦБ РФ начнет чеканить на всех монетах вместо своего герба изображение герба России.
ЦБ РФ начал чеканить монеты со своей эмблемой в 1992 году, когда государственный герб РФ еще не был утвержден. В 2011 - 2014 годах Центробанк использовал изображение российского герба на монетах, посвященных Олимпийским играм в Сочи.
Все находящиеся сейчас в обращении монеты ЦБ РФ продолжают оставаться законным средством наличного платежа на территории России говорится в сообщении ЦБ РФ.
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