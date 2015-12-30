ЦБ РФ с 2016 года поменяет изображение на монетах: на них появится герб России

ЦБ РФ начал чеканить монеты со своей эмблемой в 1992 году, когда государственный герб РФ еще не был утвержден. В 2011 - 2014 годах Центробанк использовал изображение российского герба на монетах, посвященных Олимпийским играм в Сочи.