«Поборы ради поборов»: о росте цен и налоговых сборов в России в 2018-2019 годах

Причиной увеличения количества граждан с достатком нижнесреднего может быть в росте поборов государства.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) В 2019-2024 году экспортные пошлины заменят на повышение НДПИ. Предполагается, что нефтянники заплатят государству 1,6 трлн рублей за 6 лет. В результате происходит увеличение цен на топливо. Даже после подписания соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке розничных цен, вырастут цены на продукты. Условия для корпоративных клиентов ужесточены, скидки отменены и введены дополнительные сервисные сборы. По данным Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, топливо подорожало примерно на треть, а стоимость транспортных услуг выросла на 10%. Следовательно продукты подорожают на 3%.

Утилизационный сбор на автомобили С 1 апреля утилизационный сбор на автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров повысился на 90%, с 44 200 рублей до 84 000 рублей.

Автодиллеры подняли цены на автомобили или стали делать меньше скидок. По оценке аналитического агентства «Автостат», цены на машины за первые 3 квартала 2018 года выросли в среднем на 6%-7%.

Налог на движимое имущество В 2018 году государство вернуло налог на движимое имущество, который включает в себя не только автомобили, но и производственное оборудование и многое другое. Теперь все предприятия, владеющие движимым имуществом, платят 1,1% в год.

Вследствие данного нововведения тормозится модернизация производства. Качество производимых товаров упало, а цены на них выросли.

Повышение НДС С 1 января НДС увеличится с 18 до 20%. По сведениям Института актуальной экономики, за 2019 год каждый россиян отдаст государству 4200 рублей, приобретая подорожавшие на 1,7% товары. Согласно подсчетам Министерства финансов это позволит увеличить поступления в федеральный бюджет на 620 млрд рублей в год.

Из-за роста НДС с 1 января 2019 года повысятся акцизы в 1,5 раза, которые к цене на бензин добавят примерно 2,8 рубля. Также подорожают товары в магазинах.

Повышение тарифов за ЖКХ По данным банков России, за первые 6 месяцев 2018 года плата за коммунальные услуги Сибирском федеральном округе выросла в 2 раза до 2 717 рублей, а в Южном федеральном округе – на 29%.

В 2019 году тарифу на ЖКХ будут проиндексированы дважды: 1 января на 1,7% и традиционно летом. В Москве ожидается повышение тарифов на 6,5%.

Повышение цен на продукты из-за отсутствия конкуренции Благодаря продвижению Минпромторгом законопроекта о снятии ограничений на присутствие в городах торговых сетей, будут открываться сети магазинов, которые вытеснят конкурентов. Вследствие чего, цены на продукты могут быть повышены.

По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, сборы приносят в бюджет около 800 млрд рублей ежегодно. Каждый человек, включая младенцев, платит государству около 5 442 рублей в год, приобретая различные товары.

К чему это приведет Потребительская корзина, по которой они рассматривают инфляцию, очень далека от действительности для 70%-80% россиян. Если же смотреть на потребительскую корзину реально, то инфляция ежегодно составит 15-20%, то есть доходы населения, по моим расчётам, просели где-то на 5%-6%. Нельзя мерить этим критерием всех, потому что корзины человека из региона с заработной платой в 15 тысяч и менеджера из столицы с зарплатой в 100 тысяч – совершенно разные, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Низкое качество продуктов Из-за повышения цен люди приобретают меньше полезных и качественных продуктов, выбирая дешевые низкокачественные аналоги. В результате, на рынке происходит распространения фальсификата. По данным Россельхознадзора, 20% молочной продукции и 21,9% мясной продукции на рынке – фальсификат.

Официальное мнение правительства Правительство объясняет поборы тем, что дополнительные средства способствуют развитию экономики. Якобы на эти деньги будет усилена поддержка старшего поколения. Однако дополнительной программы поддержки старшего поколения не разработано.

Смысл забирать деньги у населения, бизнеса? Основные финансы в руках нескольких семей, которые обогащаются за счёт так называемых национальных проектов. Доходы изымаются у большинства и отдаются меньшинству. Только обратный процесс можно будет назвать «восстановлением справедливости», заявляет Степан Демура.

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Виктор Ермаков разделяет точку зрения финансового аналитика.

Конечно, это принесет дополнительные средства в бюджет. Любой законопослушный бизнесмен конечно же заплатит. Вопрос в том, сколько при этом уйдут в тень. Но это все несомненно бьет по лучшей части бизнеса, по тем, кто платит налоги, сборы, белые зарплаты.

Партнер ФБК, директор Института стратегического анализа Игорь Николаев считает, что с увеличением НДС возрастет уровень инфляции.

То повышение цен, что мы наблюдаем — это только начало. Стоимость товаров будет расти. Расти будет и НДС, тарифы ЖКХ, цены на топливо. Все будет только усугубляться, пока мы не достигнем стабильности, которая есть на кладбище, подвел итог Степан Демура.

По мнению Николаева, государство открыто призналось в истинных целях поборов, когда на сайте Минфина разместили Методические указания ведомствам для регионов по повышению доходов в их бюджеты. Среди пунктов числятся такие, как:

повышать коэффициенты налога на недвижимость,

организовывать платные дороги и платные парковки

ставить побольше камер следящих за нарушениями автомобилистов