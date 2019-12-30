В 2019 году Свердловская область увеличила экспорт мороженого и пива в Китай

Сумма проданной продукции составила 82 млн долларов. Наиболее востребованными стали мороженое, пиво и масложировая продукция. Наибольший интерес к свердловской пищевой продукции выразил Китай. Экспорт продовольствия в Китай в этом году вырос в 1,9 раза. В основном за счет экспорта мяса и субпродуктов птицы. Также в 6,8 раз выросли поставки пива в Китай, и в три раза экспорт масложировой продукции.