В 2019 году Свердловская область увеличила экспорт мороженого и пива в Китай
Сегодня, 20:37Экономика
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Свердловская область в 2019 году увеличила экспорт продуктов за границу на 18%, передаёт департамент информполитики Свердловской области.
Сумма проданной продукции составила 82 млн долларов. Наиболее востребованными стали мороженое, пиво и масложировая продукция. Наибольший интерес к свердловской пищевой продукции выразил Китай. Экспорт продовольствия в Китай в этом году вырос в 1,9 раза. В основном за счет экспорта мяса и субпродуктов птицы. Также в 6,8 раз выросли поставки пива в Китай, и в три раза экспорт масложировой продукции.
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