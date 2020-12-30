Уральский завод задолжал 138 млн рублей поставщику деталей для Ми-8

Уральский завод задолжал 138 млн рублей поставщику деталей для Ми-8

Сегодня, 11:48ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) должен выплатить поставщику долг в размере 138 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд удовлетворил требования АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» частично. В результате УЗГА должен выплатить 138,4 миллиона рублей, в том числе 85 миллионов рублей долга и 53 миллиона рублей неустойки за период с 3 декабря 2018 года по 28 декабря 2020 года.

По данным «Коммерсанта» компания требовала с УЗГА сначала 162 миллиона рублей. Претензии касались проблем с поставкой комплектующих для редукторов ВР-14, используемых в различных модификациях вертолетов Ми-8, а также Ми-17 и Ми-171. «Редуктор-ПМ» изготавливает механизмы, а УЗГА их обслуживает. Соглашение предприятия заключили в 2018 году.

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