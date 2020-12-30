Уральский завод задолжал 138 млн рублей поставщику деталей для Ми-8

По данным «Коммерсанта» компания требовала с УЗГА сначала 162 миллиона рублей. Претензии касались проблем с поставкой комплектующих для редукторов ВР-14, используемых в различных модификациях вертолетов Ми-8, а также Ми-17 и Ми-171. «Редуктор-ПМ» изготавливает механизмы, а УЗГА их обслуживает. Соглашение предприятия заключили в 2018 году.