Уральский завод задолжал 138 млн рублей поставщику деталей для Ми-8

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) должен выплатить поставщику долг в размере 138 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд удовлетворил требования АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» частично. В результате УЗГА должен выплатить 138,4 миллиона рублей, в том числе 85 миллионов рублей долга и 53 миллиона рублей неустойки за период с 3 декабря 2018 года по 28 декабря 2020 года. По данным «Коммерсанта» компания требовала с УЗГА сначала 162 миллиона рублей. Претензии касались проблем с поставкой комплектующих для редукторов ВР-14, используемых в различных модификациях вертолетов Ми-8, а также Ми-17 и Ми-171. «Редуктор-ПМ» изготавливает механизмы, а УЗГА их обслуживает. Соглашение предприятия заключили в 2018 году.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter