В России с нового года МРОТ будет рассчитываться по новой методике

В тексте закона поясняется, что под медианным доходом понимается средняя сумма, относительно которой доход одних граждан меньше, а других — больше. Это значение каждый год будет пересчитываться. Прожиточный минимум является суммой, которая по закону считается минимально необходимой для жизни. Ее устанавливают ежегодно 1 июля. Она зависит от размера медианного дохода за прошлый год.