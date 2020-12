В России с нового года МРОТ будет рассчитываться по новой методике

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и прожиточного минимума. Нововведения начнут действовать с 1 января 2021 года.

Ко второму чтению в документ внесены поправки, которые не позволяют МРОТ снижаться даже при уменьшении медианной зарплаты, пишут «Новые известия». В тексте закона поясняется, что под медианным доходом понимается средняя сумма, относительно которой доход одних граждан меньше, а других — больше. Это значение каждый год будет пересчитываться. Прожиточный минимум является суммой, которая по закону считается минимально необходимой для жизни. Ее устанавливают ежегодно 1 июля. Она зависит от размера медианного дохода за прошлый год. Также в документе уточняется, что соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного дохода за прошлый год устанавливается в размере 44,2%. Это значение также будет пересматриваться минимум раз в пять лет.

