Покупки с выгодой — наш формат!

Клиенты банка имеют замечательную возможность выбирать для себя подходящую программу лояльности и получать кэшбэк за покупки по картам банка, в зависимости от своих расходов.

Для активных пользователей карт отлично подходит программа с кэшбэком 1% «на все покупки», для автолюбителей - программа 3% на «АЗС». Для клиентов, которые заранее планируют свои расходы, банк предлагает программу с кэшбэком 3% за покупки в сезонных категориях, при этом сумма выплаты кэшбэка не ограничена. Чем больше потратили по карте в магазинах нужной категории, тем больше сумма кэшбэка «живыми деньгами», которую вернет вам банк обратно на карту.

Чтобы клиентам планировать свои расходы было проще, банк подготовил календарь кэшбэка на 2018 год. Теперь в программе лояльности все категории, выбранные банком, известны на весь год, что позволяет заранее спланировать свои покупки и получить максимальную сумму кэшбэка. Например, февраль отлично подойдёт для получения возврата при посещении кафе и ресторанов, а вот турпутёвку лучше оплатить в апреле — так, при стоимости тура 60 000 рублей, можно получить в мае обратно на карту 1 800 рублей в качестве приятного бонуса от банка.

Если на следующий месяц вы для себя не найдете подходящей категории, у вас есть возможность переключиться на другую программу лояльности и получить, например, до 1000 рублей с кэшбэком 1% «на все товары». Изменить программу лояльности по своим картам можно в любой момент через «Банк-он-Лайн», а также через круглосуточный контакт-центр и в офисах Банка «НЕЙВА». Главное помнить, что выбранная программа лояльности начинает действовать с 1-го числа следующего месяца — запланируйте заранее свою выгоду.

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