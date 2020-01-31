Воронежский «Солвер» и УВЗ в Нижнем Тагиле судятся из-за миллионных исков

В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru рассказали,что с заявленными требования не согласны, так компания «Солвер» не исполнила свои обязательства по контрактам. Тагильское предприятие после получения искового заявления начнёт подготовку документов для защиты интересов в суде.

Последующие действия ИКФ «СОЛВЕР» свидетельствуют о том, что избранный компанией способ правовой защиты направлен на воспрепятствование удовлетворения законных требований Уралвагонзавода и является признаком недобросовестного поведения с ее стороны, рассказали в пресс-службе УВЗ.

20 января «Солвер» подал ещё один иск к «Уралвагонзаводу» на 128 миллионов рублей.