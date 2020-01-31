Воронежский «Солвер» и УВЗ в Нижнем Тагиле судятся из-за миллионных исков
20 января воронежское ООО «ИКФ «Солвер» подало иск в суд к АО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле о взыскании 1,3 миллиарда рублей.
В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru рассказали,что с заявленными требования не согласны, так компания «Солвер» не исполнила свои обязательства по контрактам. Тагильское предприятие после получения искового заявления начнёт подготовку документов для защиты интересов в суде.
Последующие действия ИКФ «СОЛВЕР» свидетельствуют о том, что избранный компанией способ правовой защиты направлен на воспрепятствование удовлетворения законных требований Уралвагонзавода и является признаком недобросовестного поведения с ее стороны, рассказали в пресс-службе УВЗ.
20 января «Солвер» подал ещё один иск к «Уралвагонзаводу» на 128 миллионов рублей.
Ранее компании уже судились. УВЗ подавало ряд исков к «Солвер» из-за неисполнения и ненадлежащего исполнения договоров на сумму 148,1 миллиона рулей и 39,5 миллиона рублей. «Солвер» подавал в суд иски к УВЗ на 10,5 миллиона рублей, 244,9 миллиона рублей и 365,3 миллиона рублей.