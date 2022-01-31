«Святогор» построит в поселке Баранчинский Центр культуры и досуга

«Святогор» построит в поселке Баранчинский Центр культуры и досуга
«Святогор» построит в поселке Баранчинский Центр культуры и досуга
Вчера, 15:19ЭкономикаФото: УГМК
АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) выделило средства на подготовку проектно-сметной документации по строительству нового здания Центра культуры и досуга пос. Баранчинский.

Это стало возможным благодаря Соглашению о сотрудничестве между администрацией Кушвинского ГО и ОАО «УГМК» в лице АО «Святогор».

На сегодняшний день проектные работы выполнены на 80%.

Уже утверждены все технические решения, работы по благоустройству, эскизный проект. В новом Центре культурного развития предусмотрено размещение Центра культуры и досуга, а также художественное и музыкальное отделения Баранчинской детской школы искусств. Строительство единого центра культурного развития очень значимо для поселка, он будет обслуживать разновозрастную категорию населения и позволит обеспечить повышение качества культурных и образовательных услуг,пояснила директор Центра культуры и досуга пос. Баранчинский Наталья Ветрова.

Также проектом предусмотрены музейная комната, кинозал, библиотека, гримерные, душевые, кафетерий, швейная мастерская, танцевальные, выставочные залы и другие комнаты и кабинеты.

Фото:УГМК

После завершения строительства Центр культурного развития п. Баранчинский будет представлять собой современное трехэтажное здание. Согласно проекту, его наружные фасады будут оснащены вентилируемой, утепленной системой и отделаны панелями с полимерным покрытием, облицованы керамогранитом, кроме того предусмотрены витражи и декоративная отделка отдельных элементов здания.

Сумма благотворительных средств, выделенных АО «Святогор» на проектирование, составила свыше 6 миллионов рублей. Данные работы ведутся в рамках стратегии УГМК, предполагающей реализацию социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни в территориях присутствия компании.

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строительствоцентрБаранчинскийдосуговый центр
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