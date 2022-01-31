«Святогор» построит в поселке Баранчинский Центр культуры и досуга

Уже утверждены все технические решения, работы по благоустройству, эскизный проект. В новом Центре культурного развития предусмотрено размещение Центра культуры и досуга, а также художественное и музыкальное отделения Баранчинской детской школы искусств. Строительство единого центра культурного развития очень значимо для поселка, он будет обслуживать разновозрастную категорию населения и позволит обеспечить повышение качества культурных и образовательных услуг,пояснила директор Центра культуры и досуга пос. Баранчинский Наталья Ветрова.