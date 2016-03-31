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Администрация Нижнего Тагила предлагает городским рынкам «взять под свое крыло» торговцев с улицы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Нижнего Тагила предлагает городским рынкам «взять под свое крыло» торговцев с улицы

31 марта 2016, 16:15ЭкономикаТимофей Данилов
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