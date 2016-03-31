Администрация Нижнего Тагила предлагает городским рынкам «взять под свое крыло» торговцев с улицы

В городе наблюдается такая тенденция: тагильчане все чаще предпочитают продукцию местных производителей. Но садоводы, торгующие овощами, фруктами и ягодами, уже который год вынуждены ютиться на улицах города. Ведь организованных мест продажи для них нет. А в последнее время между чиновниками и уличными торговцами, в основном это пенсионерки, разворачивается настоящее противостояние.

Поэтому на совещании руководителям торговых комплексов предложили рассмотреть возможность предоставления торговых мест для садоводов – бесплатно или на льготных условиях. Несколько рынков согласились выделить такие места. Теперь осталось определить их количество и порядок предоставления.

Сейчас в Нижнем Тагиле проходит благоустройство и реконструкция городских рынков. Уже закончились работы в торговом комплексе «Спутник», несколько дней назад начал преображаться «Феникс».

Наконец, нестационарные торговые точки и рынки, которые не отвечают современным требованиям, будут снесены. В частности, такое решение уже принято в отношении Верхне-Выйского рынка.