Бюджет Свердловской области вырос на 1,5 млрд рублей налогов за два месяца 2017 года
31 марта 2017, 15:10Экономика
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Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что за январь-февраль текущего года в бюджет области поступило 22,6 млрд рублей налоговых отчислений, что на 1,5 млрд больше, чем за тот же период прошлого года.
Как пишет «Областная газета», наибольшую долю отчислений НДФЛ составили налоги промышленности, торговли, операций с недвижимостью, здравоохранения.
Эксперты заявляют, что рост отчислений связан с увеличением гражданской сознательности и ростом доходов жителей области. Так, по статистическим данным, доходы жителей региона за прошедший год выросли на 5%.
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