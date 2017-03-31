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Бюджет Свердловской области вырос на 1,5 млрд рублей налогов за два месяца 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области вырос на 1,5 млрд рублей налогов за два месяца 2017 года

31 марта 2017, 15:10Экономика
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