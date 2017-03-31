ГЛОНАСС станет монополистом навигационных услуг в России
31 марта 2017, 14:25Экономика
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Минкомсвязи накануне обнародовало проект изменений в законе «О контрактной системе в сфере закупок». Так, монополистом среди поставщиков навигационных услуг станет принадлежащее государству АО «ГЛОНАСС», пишут «Известия».
Данные изменения связаны с распоряжением Владимира Путина, который акцентировал внимание на том, что в России должна быть создана единая государственная среда для передачи информации через спутник.
Ранее были определены сферы, в которых будет работать система «ГЛОНАСС». Среди них: МЧС, здравоохранение, проведение выборов, торговля и другие. Система будет внедрена в семнадцать сфер деятельности.
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