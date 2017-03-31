ГЛОНАСС станет монополистом навигационных услуг в России

Данные изменения связаны с распоряжением Владимира Путина, который акцентировал внимание на том, что в России должна быть создана единая государственная среда для передачи информации через спутник.

Ранее были определены сферы, в которых будет работать система «ГЛОНАСС». Среди них: МЧС, здравоохранение, проведение выборов, торговля и другие. Система будет внедрена в семнадцать сфер деятельности.