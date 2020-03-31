Минпромторг выделил НТИИМ 55 миллионов рублей на баллистическую трассу
Сегодня, 12:03ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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55 миллионов рублей вложит в Нижнетагильский институт испытания металлов Минпромторг, сообщает "Правда УрФО".
Сюжеты: Нижний Тагил
На предприятии в Нижнем Тагиле в рамках Гособоронзаказа должны пройти строительные и монтажные работы. Сейчас Минпромторг ищет подрядчика. Планируется, что будет обновлена технология проведения полигонных испытаний перспективных боеприпасов. Для этого оборудуют специальную баллистическую трассу с мишенями, спецприборами для изменения аэродинамических характеристик и иных важных показателей.
В качестве аванса победитель контракта получит 30%. Выполнить работы необходимо до октября этого года.
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