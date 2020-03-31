Минпромторг выделил НТИИМ 55 миллионов рублей на баллистическую трассу

На предприятии в Нижнем Тагиле в рамках Гособоронзаказа должны пройти строительные и монтажные работы. Сейчас Минпромторг ищет подрядчика. Планируется, что будет обновлена технология проведения полигонных испытаний перспективных боеприпасов. Для этого оборудуют специальную баллистическую трассу с мишенями, спецприборами для изменения аэродинамических характеристик и иных важных показателей.