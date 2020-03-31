«Вскрытие покажет»: как коронавирус повлияет на экономическую обстановку в России

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией, которая охватила весь мир. Число зараженных вирусом превысило 650 тысяч человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Испании и Америке. Однако распространение коронавируса влияет на политические и экономические решения. Пандемия оказала влияние на бизнес, в том числе на сферу туризма и развлечений. По мнению экспертов, убытки авиакомпаний составят около 1,5 млрд рублей. Кроме того, из-за коронавируса россияне активно начали покупать гречку и туалетную бумагу. Это привело к росту цен на эти товары.