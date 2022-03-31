Останутся ли тагильчане без печати фото и документов из-за дефицита бумаги

Сфера полиграфических услуг плотно сидит на импорте. Речь не только о бумаге, но и об остальных материалах, без которых невозможна распечатка фото или документа. Красители, фотобумага, банеры и оборудование для типографий привозят из-за границы. Основной поставщик — Европа, чьи представители один за другим отказываются сотрудничать с Россией.