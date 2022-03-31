Останутся ли тагильчане без печати фото и документов из-за дефицита бумаги

Сфера полиграфических услуг плотно сидит на импорте. Речь не только о бумаге, но и об остальных материалах, без которых невозможна распечатка фото или документа. Красители, фотобумага, банеры и оборудование для типографий привозят из-за границы. Основной поставщик — Европа, чьи представители один за другим отказываются сотрудничать с Россией.
Для нивелирования негативных последствий от санкций губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал оперативный штаб, в который вошли 38 человек. В настоящий момент представители мониторят ситуацию в регионе и разрабатывают меры поддержки для предпринимателей.
Цены на бумагу у поставщиков в среднем выросли в два-три раза, рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница тагильской типографии. Однако дефицит бумаги печатному бизнесу не грозит — целлюлозно-бумажные комбинаты покрывают потребности потребителей. Вот только главный компонент, хлорат натрия, делающий лист белым, производила финская компания, приостановившая поставки после начала спецоперации.
А вот отечественных чернил на рынке полиграфических услуг нет. Стоимость краски выросла на 50% и продолжает меняться каждый день. Более того, поставщики заявили об ограничениях на выдачу товара, а также установили внутренние курсы валют.
У нас поставщики линии краски уведомили, что они опускают материалы, заказанные в количестве, которое заказывали всегда. Не больше. У тех, у кого была возможность закупить больше, пытались таким образом компенсировать затраты, поделилась владелица типографии «Фолиант» Елена.
Администратор компании «Бум Принт» добавила, что американские производители краски с 24 февраля прекратили поставки материалов. Однако через неделю возобновили сотрудничество, существенно увеличив цены.
Стоимость услуг выросли аналогично стоимости материалов. Раньше распечатать документ можно было за 6 рублей, сейчас — за 12 рублей, рассказал редакции TagilCity.ru сотрудник типографии в Тагиле.
Предприниматели надеются, что из-за снижения конкуренции в стране начнет развиваться собственное производство чернил. Ранее черную краску производил завод в городе Торжок, но в прошлом году компания прекратила деятельность, не выдержав соревнований с зарубежными поставщиками, сказала владелица типографии Елена.
Фотосалоны, в отличие от типографий, закупают за рубежом даже бумагу. Средняя цена на нее выросла в 1,5 раза, рассказал редакции TagilCity.ru сотрудник фотосалона. В результате стоимость фотографии формата 10*15 увеличилась с 15 до 22 рублей.
Качественные листы для фотохимической печати компании приобретали из Нидерландов. Сейчас производитель прекратила сотрудничество с Россией, и, по словам сотрудника, для фотосалонов это катастрофа:
Бумагу производят в Голландии, ее в Россию уже никто не повезет. Стабильно скоро фотобумаги не будет. Естественно, она еще вырастет в цене от этого, а отечественных аналогов нет.
Аналог данной фотобумаги производят в Китае, но, по мнению сотрудника, при печати на ней качество картинки заметно снижается — цвет «не дотягивает, соответственно, само фото только с ужасными оттенками».
Помимо этого, для китайской бумаги фотосалонам необходимо перенастроить оборудование, что также вызовет много трат и хлопот. Остро обстоят дела и с расходниками для оборудования — они также только импортные.
Сотрудник отметил, что из-за логистических проблем и роста цен некоторые фотосалоны прекратили печатать фото для клиентов «с улицы»:
Фотосалоны уже не печатают для простых людей, печатают только для себя. Например, школьные съемки, выпускные. Бумаги мало осталось, надо как-то школьный сезон закрыть. В России ее нет. Всё.
Пострадала от санкций и сфера рекламных услуг — агентства печатают листовки, изготавливают банеры, монтируют стенды и наружные вывески. Администратор компании «Бум Принт» поделилась, что все материалы подорожали на 30-40%.
Брали картридж 750 миллилитров около шести тысяч рублей, к моменту объявления спецоперации буквально за неделю увеличилось до 10 тысяч, говорит девушка.
Китайских или отечественных аналогов краски для печати рекламной продукции, со слов администратора, нет. Возникли трудности и с поставкой европейских пленки и тонкого пластика для информационных стендов. Бренды заявляют о полном уходе с российского рынка, поэтому поставщики сейчас распродают остатки.
Разрыв логистических цепочек и резкий скачок цен привели к снижению спроса среди клиентов, отметили представители полиграфической сферы. Сейчас компании ищут новых поставщиков и производителей, чтобы вернуть бизнес в стабильность и не допустить гибели данной сферы услуг.
Напомним, что в условиях санкционного давления тагильский бизнес ждет естественный отбор. Кто уже пострадал и как будет в дальнейшем развиваться предпринимательство в Тагиле — в следующем материале TagilCity.ru.