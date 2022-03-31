Производителям молока на Урале дополнительно выделят 148 млн рублей

Производителям молока на Урале дополнительно выделят 148 млн рублей
Производителям молока на Урале дополнительно выделят 148 млн рублей
Сегодня, 16:38ЭкономикаФото: pixabay.com
Производители молока в Свердловской области получат дополнительную поддержку в виде 148 млн рублей, которые выделит регион.

Свердловские власти приняли решение выделить дополнительные 148 млн рублей местным производителям молока. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании облправительства.

Он отметил, что в регионе утверждена повышенная ставка субсидирования производителей молока с 1 января по 30 июня текущего года.

Субсидия увеличена на 50 копеек и составит 4,2 рубля на 1 кг продукта.

Также отмечается, что на поддержку животноводческого комплекса Урала планируют направить более 2 млр рублей, сообщает департамент информационной политики.

Ранее сообщалось, что 60% опрошенных россиян заявили о несущественном влиянии санкций на их материальное положение.

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