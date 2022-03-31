Рост цен на продукты объяснили власти Свердловской области

Рост цен на продукты объяснили власти Свердловской области
Рост цен на продукты объяснили власти Свердловской области
Сегодня, 13:58ЭкономикаФото: 1MI
Стоимость продуктов в Свердловской области повышается по причине подорожания упаковки и логистики. Также влияет на это рост цен на коммунальные услуги, удобрения и переработку, сообщили в департаменте информполитики региона.

Рост цен на хлебо-булочную продукцию обусловлен возросшими расходами на логистику и упаковку. Молоко в январе–феврале также показало рост на 5-10%, так как в 2021 году выросла в цене не только упаковка, но и сырье, минеральные удобрения, ГСМ и прочее, пишет Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона.

Так отметили, что неблагоприятные погодные условия также сказались на конечной цене товара, так как в период посевной кампании и роста культур объявлялся режим ЧС в некоторых районах.

В департаменте уточнили, что на помощь предприятиям, содержащих животных и оставшихся без достаточного количества корма на зиму, выделены дополнительно 320 миллионов рублей.

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