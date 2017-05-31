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300 тысяч рублей штрафа выписаны организаторам катания на пони и олене у парка Бондина в Нижнем Тагиле: прекратится ли конный прокат? (ФОТО)
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300 тысяч рублей штрафа выписаны организаторам катания на пони и олене у парка Бондина в Нижнем Тагиле: прекратится ли конный прокат? (ФОТО)

31 мая 2017, 15:20ЭкономикаДенис Таратонов
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