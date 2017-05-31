Меховые изделия на сумму более 200 000 рублей были конфискованы в ходе проверки ИП в Екатеринбурге

Продавцов меховых изделий в павильонах «Таганского ряда» в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности во время проверки Роспотребнадзора .

Среди нарушений надзорным ведомством были выявлены факты продажи товара из натурального меха без информации о нем на русском языке. Часть товара не имела идентификационного знака – маркировки.

По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы, вынесены предупреждения. У одного из ИП были конфискованы четыре изделия из натурального меха. Их общая стоимость составила 200 000 рублей. Этому же предпринимателю был назначен штраф в размере 5 000 рублей за нарушение КоАП РФ.