Меховые изделия на сумму более 200 000 рублей были конфискованы в ходе проверки ИП в Екатеринбурге
31 мая 2017, 18:25Экономика
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Продавцов меховых изделий в Екатеринбурге оштрафовали и конфисковали товар из-за нарушений правил торговли во время проверки Роспотребнадзора.
Сюжеты: Екатеринбург
Продавцов меховых изделий в павильонах «Таганского ряда» в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности во время проверки Роспотребнадзора.
Среди нарушений надзорным ведомством были выявлены факты продажи товара из натурального меха без информации о нем на русском языке. Часть товара не имела идентификационного знака – маркировки.
По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей составлены административные протоколы, вынесены предупреждения. У одного из ИП были конфискованы четыре изделия из натурального меха. Их общая стоимость составила 200 000 рублей. Этому же предпринимателю был назначен штраф в размере 5 000 рублей за нарушение КоАП РФ.
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