Тарифы на газ для населения вырастут в Нижнем Тагиле

Соответствующий документ опубликовала РЭК, пишет Znak.com.

Повышение тарифов касается многих компаний, в том числе АО «ГАЗЭКС», ГУП «Газовые сети» и другие.

Так, поставщик газа в Нижний Тагил «ГАЗЭКС» будет насчитывать по тарифу – 4 рубля 28 копеек за кубометр при наличии счётчика и 4 рубля 98 копеек при его отсутствии.

Тарифы для ГУП «Газовые сети» повысятся до 4 рублей 18 копеек и 4 рублей 73 копеек со счётчиком и без него, соответственно.

В постановлении говорится о тарифах на использование газа для нагрева воды и газового нагревателя - они будут установлены отдельно.