Тарифы на газ для населения вырастут в Нижнем Тагиле
31 мая 2017, 07:30Экономика
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С 1 июля на Среднем Урале поднимутся тарифы на газ. Рост составит порядка шести копеек за кубометр. Речь идёт об использовании вещества для газовой плиты.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Соответствующий документ опубликовала РЭК, пишет Znak.com.
Повышение тарифов касается многих компаний, в том числе АО «ГАЗЭКС», ГУП «Газовые сети» и другие.
Так, поставщик газа в Нижний Тагил «ГАЗЭКС» будет насчитывать по тарифу – 4 рубля 28 копеек за кубометр при наличии счётчика и 4 рубля 98 копеек при его отсутствии.
Тарифы для ГУП «Газовые сети» повысятся до 4 рублей 18 копеек и 4 рублей 73 копеек со счётчиком и без него, соответственно.
В постановлении говорится о тарифах на использование газа для нагрева воды и газового нагревателя - они будут установлены отдельно.
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