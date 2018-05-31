Свердловчане задолжали за энергоресурсы 8,5 млрд рублей

Как рассказал Смирнов, в предыдущие годы отрицательная динамика снижалась в летние месяцы. Однако если ранее свердловчане пытались с отключением отопления погасить долги за предыдущий отопительный сезон, в текущем году этого не происходит.

Как сообщает Urbc, законодательно разрешается ужесточать меры взыскания задолженности со злостных неплательщиков. В том числе со свердловчан, признананных в судебном порядке должниками, разрешено взыскивать в счет уплаты задолженности имущество в виде квартир или машин. Также неплательщику может быть ограничен выезд за границу.

Напомним, что Дмитрий Медведев распорядился, чтобы все регионы погасили долги за ЖКХ до начала нового отопительного сезона.