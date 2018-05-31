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Свердловчане задолжали за энергоресурсы 8,5 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловчане задолжали за энергоресурсы 8,5 млрд рублей

31 мая, 10:45Экономика
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