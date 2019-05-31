Глава Минстроя будет руководить подготовкой ко Всемирному дню городов в Екатеринбурге
Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев назначен главой организационного комитета по подготовке к проведению в Екатеринбурге Всемирного дня городов, сообщает правительство Свердловской области.
Фестиваль ООН-Хабитат состоится 31 октября 2019 года и будет совмещен с VI Международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum. Министр дал Екатеринбургу высокую оценку, отметив, что в столице Урала хорошо развита строительная отрасль. Кроме того, Екатеринбург имеет существенный опыт в организации и проведении событий мирового уровня. Это успешно продемонстрировано во время ЧМ-2018 по футболу. Также, по мнению Якушева, город имеет хорошо развитую инфраструктуру и удачное географическое положение.
Правительство Свердловской области считает, что Всемирный день городов даст Екатеринбургу возможности повышения инвестиционной привлекательности, поможет продвижению бренда Made in Ural и расширит туристический потенциал.
Напомним, что этим летом в Екатеринбурге пройдет Международный саммит производства и индустрии, на который ожидается приезд президента России Владимира Путина и глав еще 10 государств.