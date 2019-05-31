Глава Минстроя будет руководить подготовкой ко Всемирному дню городов в Екатеринбурге

Фестиваль ООН-Хабитат состоится 31 октября 2019 года и будет совмещен с VI Международным форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum. Министр дал Екатеринбургу высокую оценку, отметив, что в столице Урала хорошо развита строительная отрасль. Кроме того, Екатеринбург имеет существенный опыт в организации и проведении событий мирового уровня. Это успешно продемонстрировано во время ЧМ-2018 по футболу. Также, по мнению Якушева, город имеет хорошо развитую инфраструктуру и удачное географическое положение.