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#домахорошо
Глава Минстроя будет руководить подготовкой ко Всемирному дню городов в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Глава Минстроя будет руководить подготовкой ко Всемирному дню городов в Екатеринбурге

Сегодня, 14:48ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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