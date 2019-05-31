Кипрская компания стала акционером екатеринбургского СКБ-банка

Одновременно снизились пакеты акций у других собственников, в числе которых группа «Синара», чья доля сократилась с 93,74% до 53,77%. Пакет акций «Волжского трубного завода» снизилась с 5,33% до 3,06%. Помимо этого, уменьшились акции, которыми владеют гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский и главный бухгалтер, член правления банка Олег Морозов.