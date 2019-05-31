Кипрская компания стала акционером екатеринбургского СКБ-банка
Сегодня, 16:29ЭкономикаФото: Официальный сайт Кремля
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Кипрская компания TMK Steel Holding Limited (TMK Steel Ltd) стала владельцем около половины акций екатеринбургского СКБ-банка, сообщает интернет-издание Znak.
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Акционерная компания принадлежит миллиардеру, президенту Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрию Пумпянскому. 42,64% акций фирма приобрела по итогам размещения дополнительного выпуска акций кредитной организации.
Одновременно снизились пакеты акций у других собственников, в числе которых группа «Синара», чья доля сократилась с 93,74% до 53,77%. Пакет акций «Волжского трубного завода» снизилась с 5,33% до 3,06%. Помимо этого, уменьшились акции, которыми владеют гендиректор группы «Синара» Михаил Ходоровский и главный бухгалтер, член правления банка Олег Морозов.
Ранее сообщалось, что кипрская компания приобретет акции по 5 рублей, таким образом в капитал банка направят 9 млрд рублей.
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