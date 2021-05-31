Иск к мошеннику и долги «Горэнерго». Крупные арбитражные дела за апрель 2021 года

Банкротство убыточной компании
Компания ООО «Юнитек», которая занимается продажей моторного топлива, просит арбитражный суд признать ООО «Спецпромтехнологии» банкротом и взыскать с нее 132 млн рублей. Суд принял заявление к производству и назначил дату первого слушания.
Деятельность ООО «Спецпромтехнологии» заключается в оптовой торговле черными металлами. Компания имеет признаки убыточной, так как в 2020 году на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал.
Долги «Горэнерго»
Поставщик газа АО «Уралсевергаз» требует взыскать с МУП «Горэнерго» из Асбеста 124 млн рублей в качестве долга за поставку жидкого топлива. Исковое заявление принято судом к производству.
Ранее АО «Уралсевергаз» уже взыскал с МУП «Горэнерго» долг 100 млн рублей за поставку газа в ноябре и декабре 2020 года.
Иск к застройщику
За неисполнение договоров подряда строительная компания ООО «БАМ-строй» хотела взыскать с другого застройщика — московской компании «Объединенная служба заказчика» — 54 млн рублей. Однако позже исковое заявление было отозвано.
В марте «БАМ-строй» уже подавал два иска к ООО «ОСЗ» на ту же сумму. Но они также были отозваны истцом.
Иск к мошеннику
42 млн рублей требует АО «Уралкомпрессормаш» с бывшего совладельца компании Вадима Портнягина. Дело находится в категории «Полномочия и ответственность лиц, входящих в органы юридического лица». Исковое заявление находится в производстве.
В марте текущего года суд Казани приговорил Портнягина к 3,5 годам условно за многомиллионную аферу. Являясь директором московской компании ООО «ГАЗ Энжиниринг», в 2018 году он попытался перепродать «Казаньоргсинтезу» украденный у них же ротор для компрессора. При этом деталь выдавалась за новую, и ее стоимость выросла до 8 млн рублей.
Неосновательное обогащение
СМП «Горремстрой» подало исковое заявление к производителю строительных металлических конструкций ПК «Тентпро» о взыскании суммы неосновательного обогащения. В общей сложности сумма иска составила 41 млн рублей. Однако истец вовремя не устранил нарушения при подаче заявление и оно было ему возвращено.