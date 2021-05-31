«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита

«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита
«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита
Сегодня, 22:43ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Заведения общепита в Свердловской области лишились 30% оборота во время пандемии коронавируса. Это наиболее высокий показатель во всех регионах РФ.

В общей сложности по России снижение по обороту заведений общепита составило 18,5%. Об этом заявила руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.

По Свердловской области эта цифра составила 30%, показатели вышли хуже всех,подчеркнула Акбердина.

Также она сказала, что поддержка данных заведений относится к отраслям, которыми занимаются региональные власти. Специалист предположила, что в тех регионах, где снижение оборота оказалось меньше, поддержка была более значительной, пишет ЕАН.

Напомним, в Нижнем Тагиле средняя зарплата на 2020 год составила 41,1 тысячи рублей. Данный показатель превысил сумму среднемесячного заработка тагильчан за 2019 год на 3,3%. Лидирующие позиции по темпам роста за год заняла строительная отрасль. Собеседник TagilCity.ru рассказал, что прирост может быть связан с условиями пандемии и нехваткой специалистов.

Материалы по теме:
Свердловская областьобщепитпоказателикоронавируспандемия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы