«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита

В общей сложности по России снижение по обороту заведений общепита составило 18,5%. Об этом заявила руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.
По Свердловской области эта цифра составила 30%, показатели вышли хуже всех,подчеркнула Акбердина.
Также она сказала, что поддержка данных заведений относится к отраслям, которыми занимаются региональные власти. Специалист предположила, что в тех регионах, где снижение оборота оказалось меньше, поддержка была более значительной, пишет ЕАН.
Напомним, в Нижнем Тагиле средняя зарплата на 2020 год составила 41,1 тысячи рублей. Данный показатель превысил сумму среднемесячного заработка тагильчан за 2019 год на 3,3%. Лидирующие позиции по темпам роста за год заняла строительная отрасль. Собеседник TagilCity.ru рассказал, что прирост может быть связан с условиями пандемии и нехваткой специалистов.