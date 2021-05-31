«Показатели хуже всех»: на 30% из-за пандемии снизился оборот свердловского общепита

Заведения общепита в Свердловской области лишились 30% оборота во время пандемии коронавируса. Это наиболее высокий показатель во всех регионах РФ.

В общей сложности по России снижение по обороту заведений общепита составило 18,5%. Об этом заявила руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина. По Свердловской области эта цифра составила 30%, показатели вышли хуже всех,подчеркнула Акбердина. Также она сказала, что поддержка данных заведений относится к отраслям, которыми занимаются региональные власти. Специалист предположила, что в тех регионах, где снижение оборота оказалось меньше, поддержка была более значительной, пишет ЕАН. Напомним, в Нижнем Тагиле средняя зарплата на 2020 год составила 41,1 тысячи рублей. Данный показатель превысил сумму среднемесячного заработка тагильчан за 2019 год на 3,3%. Лидирующие позиции по темпам роста за год заняла строительная отрасль. Собеседник TagilCity.ru рассказал, что прирост может быть связан с условиями пандемии и нехваткой специалистов. У кого в 2020 году в Нижнем Тагиле выросла зарплата, а у кого упала?

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