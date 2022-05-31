Более 1,6 млрд рублей получит Нижний Тагил на трамваи и котельные

Более 1,6 млрд рублей получит Нижний Тагил на трамваи и котельные
Более 1,6 млрд рублей получит Нижний Тагил на трамваи и котельные
Сегодня, 16:05ЭкономикаФото: pixabay.com
Из федерального бюджета Нижнему Тагилу выделено более 1,6 млрд рублей. Часть средств потратят на развитие трамваев.

Более 1,6 млрд рублей получит Нижний Тагил из федбюджета в рамках нацпроекта «Экология» по заявке губернатора Евгений Куйвашева. На эти средства будет обновлена трамвайная инфраструктура в 2022-2023 годах, а также котельные.

Всего в этом году регион получит 520 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства можно будет использовать для снижения уровня загрязнения окружающей среды в Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики.

В 2023 году в федбюджете на экологические цели запланировано свыше 1,1 миллиарда рублей. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на полученные средства будет куплена спецтехника для муниципального электротранспортного предприятия – как минимум 10 новых трамвайных вагонов.

А в 2023 году, помимо закупки новых трамваев, деньги потратят на реконструкцию пяти котельных станций и строительство одной новой.

Отмечается, что Нижний Тагил входит в число 12 городов по реализации проекта «Чистый воздух». В прошлом году благодаря нему в городе появилось 17 новых автобусов, которые ездят на метане.

Также в настоящий момент производится ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А еще осуществляется строительство и реконструкция путепроводов и крупных транспортных артерий.

Сюжеты:
Новости УрФОНижний Тагил
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