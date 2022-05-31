Более 1,6 млрд рублей получит Нижний Тагил на трамваи и котельные

Более 1,6 млрд рублей получит Нижний Тагил из федбюджета в рамках нацпроекта «Экология» по заявке губернатора Евгений Куйвашева. На эти средства будет обновлена трамвайная инфраструктура в 2022-2023 годах, а также котельные.