После занятия поста мэра доход Алексея Орлова заработал в четыре раза меньше

Мэр города Алексей Орлов заработал в 2021-м году более 5,6 миллиона рублей, в то время как годом ранее - 23 миллиона рублей.

После того, как Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга, его доход стал в четыре раза меньше. Известно, что в прошлом году он заработал 5 млн 621 тысяч рублей. Это указано в декларации, опубликованной на сайте Екатеринбургской гордумы. А годом ранее Орлов задекларировал доход в 23,2 млн рублей. Причина в том, что в 2020 году он продал в Тюмени земельный участок, дом и два гаража. А спустя год он приобрел жилье в элитном поселке. В настоящий момент Орлов владеет домом площадью свыше 500 «квадратов», землей (2 тысячи квадратов), гаражом и машино-местом. У него есть автомобиль Toyotа, снегоболотоход и прицеп. Супруга главы города за год заработала более 7 млн рублей. У нее есть квартира, три нежилых помещения и две иномарки.

Материалы по теме: Свердловский депутат Стрельцова исказила декларацию, но до сих пор работает

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter