«Уралхимпласт» в Тагиле оштрафован за нарушение санитарных норм в столовой

По результатам проверки Роспотребнадзора на 50 тысяч рублей оштрафовано ПАО «Уралхимпласт» за нарушения норм СанПиН на предприятии. В столовой предприятия найдены несколько отступлений от санитарных требований.

Плановая выездная проверка Роспотребнадзора проходила на предприятии в конце июля — начале августа 2021 года. Специалисты нашли нарушения в цехе общественного питания. В столовой в полном объеме не велся журнал приема продуктов, отсутствовали записи о приемке товара. Кроме того, проверяющих не устроило состояние моечных ванн мясного цеха и холодильного оборудования овощного цеха, там были обнаружены сколы и трещины. В результате, в сентябре 2021 года ПАО «Уралхимпласт» было привлечено к административной ответственности за нарушение технических регламентов и оштрафовано на 100 тысяч рублей. Однако руководство предприятия не согласилось с таким наказанием и оспорило решение в Арбитражном суде Свердловской области. В деле представители УХП указали, что согласно законодательству, содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря для изготовления пищевой продукции должно находиться в состоянии, исключающем загрязнение продуктов. Кроме того, нарушения появились в результате непредвиденных обстоятельств, находящимися вне контроля предприятия. В результате штраф ПАО «Уралхимпласт» был снижен до 50 тысяч рублей. По мнению суда, данный размер штрафа будет отвечать принципу справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению, учитывая, что размер административного наказания не должен носить карательный характер,сказано в материалах дела. Напомним, в апреле 2022 года тагильский «Уралхимпласт» был оштрафован на 100 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Внеплановая проверка Росприроднадзора выявила, что ранее возложенное на предприятие предписание по устранению экологического нарушения не было исполнено. За неисполнение предписания Росприроднадзора «Уралхимпласт» заплатит 100 тысяч

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