Банк заблокировал карту: неудобство или защита средств клиента?

Оплата товаров и услуг с помощью банковской карты получила широкое распространение в современном обществе. Этот метод считается удобным, быстрым и безопасным. Наличие банковской карты позволяет совершать покупки в режиме «онлайн» и отправлять деньги близким без визита в банк, что способствует экономии времени. Похитить деньги из кошелька намного проще, чем снять с чужой карты, однако мошенники ищут новые способы присвоения чужих средств с карт.

За 2017 год зарегистрировано около 300 000 попыток кражи денег у держателей карт, многие из них удалось предотвратить, но около 1 млрд рублей похищено, данный факт еще раз доказывает эффективность новой системы мошенничества и необходимости принятия экстренных мер.

Ранее банки проводили процедуру блокировки подозрительных транзакций добровольно, в целях заботы о клиенте. По инициативе ЦБ теперь банки буду обязаны блокировать сомнительные операции и карты, руководствуясь критериями ЦБ и собственными. Информация о заблокированных транзакциях будет поступать в центральный банк, что поможет расширить критерии подозрительных платежей и обеспечить безопасность других участников финансового рынка.

Банки смогут и сами дорабатывать критерии, исходя, например, из моделей платежного поведения своих клиентов. Кроме того, банки должны будут сообщать в Банк России об экономических параметрах хакерских атак: на какую сумму покушались злоумышленники, сколько удалось похитить, сколько – сохранить и главное – какую сумму в итоге вернули клиенту, сообщил и. о. директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Когда могут заблокировать карту?

Подозрения банка вызовет расчет по одной и той же карте, выполняемый в течение непродолжительного периода времени на отдаленных друг от друга территориях. Этот факт может свидетельствовать о том, что злоумышленник владеет дубликатом карты и намерен присвоить деньги держателя карты.

Основанием для блокировки послужит снятие крупной суммы наличных. Многие банки устанавливают лимит на объем выдачи наличных средств за сутки. В случае, если карта похищена, мошеннику не удастся обналичить большую сумму.

Многочисленные переводы на различные счета, а также переводы от юридического лица широкому кругу физических лиц из разных регионов также вызовут подозрения.

Если транзакция вызвала сомнения у банка, он приостановит операцию и свяжется с владельцем карты по телефону, указанному в договоре. Клиенту достаточно подтвердить добровольность и законность операции для снятия блокировки. Если по какой-то причине банк после блокировки не связался с клиентом, можно перевести деньги на другой счет и снять в отделении банка. Там же имеется возможность решить вопрос с разблокировкой карты или ее перевыпуском.

Как показывает практика, блокировка чаще всего происходит в тот момент, когда пользователь пытается снять крупную сумму, которая только что поступила на счет. В этих случаях разблокировка может произойти только одним способом - банк попросит предоставить документы по совершаемой операции, которые способны подтвердить, что все произошло на законных основаниях, говорит Ирина, начальник отдела продаж и обслуживания банка в Нижнем Тагиле.

Как избежать блокировки карты?

Поскольку банк реагирует на нетипичное поведение своего клиента, во избежание приостановки транзакций важно предупреждать сотрудников кредитного учреждения о своих действиях.

Я уехал отдыхать в Индию. Банкомат выдал сумму меньше запрошенной, и моя банковская карта заблокировалась. По телефону горячей линии от консультанта понял, что я запросил сумму, которая больше разрешенной для снятия наличных за границей. А по приезду пришел в офис банка, тут все и выяснилось. Есть перечень стран, которые попадают в зону риска, и если перед отъездом я не уведомил банк, что еду в одну из таких стран, то автоматически при снятии наличных больше определенной суммы карта блокируется. Таким образом, банк предотвращает мошеннические действия, рассказал Дмитрий, житель Нижнего Тагила.

Чтобы уменьшить риск приостановки транзакции перед выездом за рубеж, можно предупредить свой банк о том, что в ближайшие дни вы будете совершать покупки за границей. Банк имеет право приостановить транзакцию на срок не более двух рабочих дней, если за это время ему не удается связаться с клиентом для подтверждения транзакции, что через два дня банк ее обязан разблокировать, советует Артем Сычев.

Некоторые рекомендации, которые помогут вам избежать неприятностей с банковскими картами при выезде за границу: